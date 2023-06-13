Рабочую группу Госдумы по СПГ возглавит первый вице-спикер Жуков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы назначил первого вице-спикера парламента Александра Жукова главой рабочей группы по подготовке законопроектов для развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) и утвердил состав группы, сказал журналистам источник в парламенте.

Он напомнил, что решение создать рабочую группу Совет Думы принял на выездном заседании 5 июня в Мурманской области, в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ПАО "НОВАТЭК"). Там обсуждались меры по расширению законодательной поддержки серийного производства заводов по сжижению природного газа.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, рабочая группа должна уже в течение этой недели проработать все предложенные инициативы, провести консультации с правительством и выйти на принятие решений.