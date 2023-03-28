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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Хинштейн сообщил о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии

В деле речь идет о коррупции при поставках вооружения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков задержан по делу о поставках некачественного вооружения по заведомо завышенным ценам, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Масштабную коррупционную схему удалось пресечь сотрудникам собственной безопасности Росгвардии. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Общий ущерб, нанесенный бюджету, по данным парламентария, составил почти 400 млн руб.

По материалам собственной безопасности Росгвардии в отношении Волкова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ). У него дома и в служебном кабинете проведены обыски.

"Пока он задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ", - уточнил Хинштейн.

Росгвардия
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