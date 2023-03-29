Арестован обвиняемый в превышении полномочий глава отдела морского управления Росгвардии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - 235-й Гарнизонный военный суд в Москве до 17 мая заключил под арест начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как стало известно в ходе судебного заседания, Следственный комитет России обвиняет Волкова в том, что он участвовал в организации поставок в войска Росгвардии радиолокационных комплексов "Орел" по борьбе с беспилотными воздушными судами, "технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА".

О задержании полковника Росгвардии сообщил накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он сообщил, что Волкову вменяется участие в масштабной коррупционной схеме, связанной с поставками некачественного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб.

Волкову предъявлено обвинение по п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность, с причинением тяжких последствий). Если вина полковника будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Свою вину полковник не признает.