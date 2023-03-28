Гражданские беспилотники запретили на Ставрополье

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование гражданских беспилотников на территории региона.

"Постановляю запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края", - говорится в постановлении губернатора, опубликованном на краевом портале правовой информации.

Исключения составят беспилотники, которые используют органы госвласти федерального, краевого и муниципального уровня, их подведомственные учреждения или организации, заключившие с властями договор. Также запрет не распространяется на компании, выполняющие государственный оборонный заказ.

Документ вступил в силу, контроль за выполнением его содержания возложили на первого заместителя председателя правительства Ставрополья Андрея Хлопянова и заместителя председателя правительства Ставрополья Юрия Коваленко.