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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Гражданские беспилотники запретили на Ставрополье

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование гражданских беспилотников на территории региона.

"Постановляю запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края", - говорится в постановлении губернатора, опубликованном на краевом портале правовой информации.

Исключения составят беспилотники, которые используют органы госвласти федерального, краевого и муниципального уровня, их подведомственные учреждения или организации, заключившие с властями договор. Также запрет не распространяется на компании, выполняющие государственный оборонный заказ.

Документ вступил в силу, контроль за выполнением его содержания возложили на первого заместителя председателя правительства Ставрополья Андрея Хлопянова и заместителя председателя правительства Ставрополья Юрия Коваленко.

Ставропольский край Ставрополье
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