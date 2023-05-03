Власти Москвы запретили несогласованные запуски беспилотников

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 3 мая запрещен запуск беспилотных летательных аппаратов кроме дронов, которые используются по решению органов госвласти, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - объяснил он.

Мэр напомнил, что за несанкционированный запуск БПЛА полагается административную и уголовную ответственность.