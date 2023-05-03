Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Власти Москвы запретили несогласованные запуски беспилотников

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 3 мая запрещен запуск беспилотных летательных аппаратов кроме дронов, которые используются по решению органов госвласти, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - объяснил он.

Мэр напомнил, что за несанкционированный запуск БПЛА полагается административную и уголовную ответственность.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра в среду

В столичном депздраве сообщили о единичных очагах кори в Москве

В столичном депздраве сообщили о единичных очагах кори в Москве

Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Пассажирская навигация в Москве откроется в субботу на Северном речном вокзале

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Синоптики предупредили о грозе в Москве в пятницу

Суд в Москве арестовал гражданина РФ, задержанного по подозрению в госизмене

Количество солнечных часов в Москве было ниже нормы с января по март

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });