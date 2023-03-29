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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

РЖД в 2023 г. планируют закупить 770 вагонов для перевозки пассажиров

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2023 г. планирует закупить 770 вагонов для перевозки пассажиров, сообщил глава компании Олег Белозеров в ходе выступления в Совете Федерации.

"Программа обновления текущего года предусматривает закупку 550 новых пассажирских вагонов локомотивной тяги, 220 вагонов моторвагонного подвижного состава. Это позволяет продолжить развитие скоростных перевозок, которые сегодня составляют почти 10% от общего объема, с годовой динамикой роста пассажиропотока около +7%", - сказал он.

Вместе с тем, Белозеров отметил, что в связи с необходимостью завершения производителем мероприятий по технологической независимости почти в два раза была сокращена закупка вагонов "Ласточка". "Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов - на 2025 г.", - сказал глава компании.

Как сообщалось инвестпрограмма РЖД на 2023 г. была утверждена в объеме 1,074 трлн руб.

РЖД Олег Белозеров
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