РЖД ждут 60 вагонов для импортозамещенного аналога "Ласточки" в конце 2023 года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ожидает в конце 2023 году поставку 60 вагонов для нового электропоезда серии ЭС104 с российским тяговым приводом, сам поезд будет представлен в Петербурге в августе, сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов журналистам в Казани.

"Контракт сейчас находится в стадии согласования и подписания. В этом году производитель нам обещает, что он в районе 60 вагонов сделает", - сказал он.

По его словам, поезд находится в стадии создания.

"Если все хорошо сложится, все обстоятельства будут благоприятными, то мы где-то в IV квартале эти 60 вагонов получим", - отметил Пегов.

Прорабатывается логистическая схема, при которой поезда из новой партии будут сконцентрированы в одном месте для удобства обслуживания.

В январе 2023 года Пегов говорил, что разрабатываемый ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - Транспортные машины", СТМ) электропоезд серии ЭС104 будет аналогом электропоезда "Ласточка" серии ЭС2Г "Стандарт" с измененным экстерьером головного вагона, сертификация ЭС104 планируется в 2023 году. В 2024 году завод планирует завершить разработку и сертифицировать двухсистемный электропоезд серии ЭС105 (аналог ЭС1П).

Основными видами деятельности "Уральских локомотивов" являются проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения. Предприятие выпускает грузовые электровозы с коллекторными тяговыми двигателями "Синара" (серия 2ЭС6), грузовые электровозы постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10), магистральный грузовой электровоз, работающий от сети переменного тока 2ЭС7, а также скоростные поезда "Ласточка".