В Минэнерго считают, что котировки иностранных агентств не отражают ситуацию с нефтью

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Котировки на нефть иностранных агентств не отражают реальную ситуацию на рынке, сказал на Ежегодном международном форуме СПбМТСБ первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Сейчас западные ценовые агентства котируют не соответствующую действительности цену на нефть, она не соответствует не только стоимости реального товара, но и реальному положению дел на рынке", - заявил он.

Замминистра напомнил, что сейчас проводится работа с биржей по формированию отечественных индикаторов.

"Они сейчас пока являются историческими индикаторами, основываются на реальных продажах, которые мы с Минфином совместно уже используем для аналитики. Но в будущем необходимо сделать шаг вперед и уже работать по тем котировкам, которые будут использоваться, не навредив положению дел, не снизив продажную стоимость нашего товара из-за отсутствия ликвидности недостаточной репрезентативности участников. Это главный вызов, который предстоит решать в этом году и в последующем", - сказал он.

"Поскольку налогообложение идет от экспортной цены, потому что там как раз изымается рента, мы должны понимать, что потенциальный такой индикатор отражает реальную экономическую стоимость нашего товара", - уточнил Сорокин.