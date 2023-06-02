Для перечня товаров для создания нациндикаторов осталось договориться о лесе и металлах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ведомства почти согласовали перечень товаров, в отношении которых должны быть сформированы национальные ценовые индикаторы на основании биржевых и внебиржевых торгов, последним "камнем преткновения" остается вопрос о включении в этот перечень продукции металлургии и лесопереработки.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения, против обязательного установления нациндикаторов на товары этих отраслей выступает Минпромторг.

По остальным категориям Банк России и заинтересованные ведомства (в числе которых ФАС, Минфин, Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, ФНС и ФТС) нашли взаимопонимание. По данным источника, на данный момент в проект перечня ключевых товаров, в отношении которых критически важно формирование национальных ценовых индикаторов, входят отдельные позиции под кодами ТН ВЭД 10 (пшеница, ячмень, кукуруза), 15 (подсолнечное масло), 17 (белый сахар); 23 (подсолнечный шрот), 25 (цемент, сера), 27 (нефть и нефтепродукты, уголь, газовый конденсат и др.), 28 и 29 (продукты неорганической и органической химии), 31 (удобрения), 32 (диоксид титана), 38 (жирные спирты и кислоты, химические средства защиты растений), 39 (пластмассы и изделия из них), 40 (каучуки), 72 (передельный чугун).

Ранее ответственная за формирование перечня ФАС отмечала: "необходимость создания отечественных индикаторов связана с тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей". Согласно позиции регуляторов, России критически необходимо создание национальных ценовых индикаторов по всем возможным направлениям товаров для расчета налоговых исчислений, пошлин, акцизов. В качестве еще одного аргумента, по словам источника "Интерфакса", ведомства приводят "недружественный характер юрисдикций, в которых расположены аналитические агентства, формирующие ценовые индикаторы, а также риск потенциального ограничения или блокировки доступа к этим информационным ресурсам и потенциального искажения информации".

Слишком экспортные

В Минпромторге "Интерфаксу" подтвердили, что выступили за исключение продукции черной, цветной металлургии, а также драгметаллов из подготовленного ФАС перечня. В апреле антимонопольное ведомство представило "драфт" списка товаров для создания системы национальных индикаторов. В него в числе прочего вошли коды ТН ВЭД 71 (золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений, драгоценные камни, включая алмазы), 72 (продукция черной металлургии, включая желруду, сляб, стальную заготовку, арматуру, лом, плоский прокат), 74 (медь), 75 (никель), 76 (алюминий), 79 (цинк), 81 (кобальт).

По словам источника, позиция министерства основана на том, что продукция металлургии является в значительной степени экспортоориентированной, а значит избежать корреляции с зарубежными ценовыми индикаторами, в частности, с индексами LME, при формировании внутренних цен вряд ли удастся.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, "существует значительное количество информационно-аналитических агентств, в том числе отечественных (MetallPlace, ММI и др.), публикующих репрезентативные ценовые индексы для значительного перечня металлопродукции на внутреннем рынке (железная руда, стальной лом, арматура, плоский прокат, слябы, стальная заготовка), в том числе для целей налогообложения металлургической отрасли".

Комментируя возможность создания нациндикатора для цветных металлов, в Минпромторге отметили, что "для формирования объективных ценовых индикаторов, которые являются основой рыночного ценообразования, в том числе на внебиржевом рынке, важными условиями являются анонимность и неограниченное число участников биржевых торгов", что сложно реализовать на российском рынке, например, для никеля, алюминия и цинка, так как на территории РФ представлено ограниченное количество компаний-производителей и потребителей данных металлов.

Слишком нестандартные

Еще одна категория товаров, включение которой в перечень для формирования национальных ценовых индикаторов остается под вопросом, - лесоматериалы. "Древесина и продукция из нее не имеют стандартных потребительских свойств - свойства определяются требованиями заказчика", - привел источник довод Минпромторга, совпадающий с позицией, которую ранее озвучивала сама отрасль, объясняя трудности введения обязательной нормы продажи продукции ЛПК на товарной бирже.

"Действительно, Минпромторг России считает нецелесообразным формирование индикаторов на продукцию ЛПК. Это связано с тем, что индикаторы планируется создать на основании биржевых и внебиржевых ценовых индексов. В настоящее время информация о сделках с древесиной в соответствии с Лесным кодексом (статья 50.5) вносится в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС)", - сообщили в министерстве.

По мнению Минпромторга, формирование индексов целесообразней проводить на базе информации, содержащейся в ЛесЕГАИС, требование же в обязательном порядке предоставлять информацию о сделках и в ЛесЕГАИС, и на биржу создаст дополнительную нагрузку на бизнес. А за непредоставление информации законодательством предусмотрены штрафы, напомнили в ведомстве.