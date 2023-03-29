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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

"Россети" построили ЛЭП за 15 млрд руб. для увеличения пропускной способности Транссиба

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" завершило строительство в Красноярском крае 440 км линии электропередачи для расширения Восточного полигона РЖД.

"В Красноярском крае завершилось строительство линии электропередачи 220 кВ "Минусинская-опорная - Камала-1". Инвестиции в проект составили более 15 млрд рублей. Энергообъект обеспечил инфраструктурные условия для увеличения пропускной способности южного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, а также позволил повысить надежность энергосистемы региона", - говорится в сообщении "Россетей".

Отмечается, что трасса новой линии проходит через восточные и южные районы края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая питает тяговый транзит Красноярской железной дороги. В ходе строительства было установлено свыше 1,5 тыс. опор и смонтировано более 1,3 тыс. км провода. Возведен 1,5-километровый переход через правый приток Енисея – реку Тубу с высотой опор 64 м.

Для подключения новой ЛЭП была проведена модернизация действующих подстанций 500 кВ "Камала-1" и 220 кВ "Минусинская-опорная". Энергетики смонтировали на открытых распределительных устройствах дополнительные линейные ячейки 220 кВ, оснащенные современными, высоконадежными элегазовыми выключателями.

По данным компании, в параллельном режиме Красноярская железная дорога проводит модернизацию восьми тяговых подстанций, завершение которой запланировано на 2023 год. Реализация проектов группы "Россети" и РЖД, направленных на увеличение пропускной способности южного хода Транссиба, позволит в 2,5 раза сократить интервалы движения грузовых тяжеловесных поездов.

Россети РЖД Транссиб Красноярский край
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