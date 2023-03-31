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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

РЖД планируют к 2024 году ввести 3-й главный путь на перегоне Транссиба в Хабаровске

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" начало строительство третьего главного пути между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2 на Транссибе, первые поезда планируется запустить в конце 2023 года, сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Участок Транссиба между станциями Хабаровск-1 - Хабаровск-2 один из самых грузонапряженных на ДВЖД. Строительство третьего главного пути поможет оптимизировать межстанционную работу и повысить пропускную способность перегона", - говорится в сообщении.

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В ходе реализации проекта будет отсыпано более 52 тыс. кубометров земляного полотна, уложено более 7 км пути, 23 стрелочных перевода, построено почти 11 км новой контактной сети.

Полностью завершить все работы на объекте планируется в 2025 году, стоимость инвестиций в проект не раскрывается.

ДВЖД в 2022 году увеличила погрузку в целом на 7,2% относительно показателя 2021 года, до более 70 млн тонн. Перевозки контейнеров во всех видах сообщения выросли на 11,6% и составили более 1 млн TEU.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).

РЖД ДВЖД Транссиб Хабаровск
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