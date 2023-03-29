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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

Российские сенаторы одобрили закон о реестре пивоваров

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду поддержал закон о введении в РФ с 1 сентября 2023 г. реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Документ обязывает этих производителей регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование.

При включении в реестр предусматривается проведение внеплановой проверки организации для установления наличия у нее основного технологического оборудования.

Как следует из пояснительных материалов к документу, снижается допустимый порог максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства пивоваренной продукции с существующих 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год, при котором у производителей не возникает обязанности по оснащению основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.

Закрепляется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства пивоваренной продукции, подлежащей обязательной маркировке.

С 15 января 2024 г. предусматривается отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции - учет розничной продажи в ЕГАИС будет осуществляться на основании данных из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при розничной реализации пивоваренной продукции.

Основные нормы закона вступят в силу с 1 сентября 2023 г.

Совет Федерации Росалкогольрегулирование
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