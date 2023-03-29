Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Ряд горнолыжных трасс закрыли в Сочи из-за схода лавин

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сочинский курорт Красная Поляна закрыл для катания все горнолыжные трассы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта в среду.

"Все трассы курорта Красная поляна закрыты из-за лавиноопасности", - сообщил собеседник.

В то же время в пресс-службе курорта "Роза Хутор" агентству сообщили, что ряд трасс открыт для горнолыжного катания. "Открыты трассы для горнолыжного катания на Северном и Южном склонах", - отметили там.

ЭкономикаТуроператоры и отельеры объяснили, почему подорожал отдых в СочиЧитать подробнее

В пресс-службе подчеркнули, что в условиях ограниченной видимости и высокой лавинной опасности горнолыжникам необходимо быть особенно внимательными на трассах. "Горнолыжникам необходимо контролировать свою скорость и не покидать пределы открытых маркированных трасс. В течение дня при ухудшении погодных условий возможны преждевременные закрытия отдельных трасс или зон катания", - добавил представитель курорта.

По информации, размещенной в телеграм-канале курорта "Газпром", 29 марта лыжно-биатлонный стадион "Лаура" открыт для катания на беговых лыжах. "Состояние трасс соответствует погодным условиям", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Сочи ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также резкое понижение температуры и сход снежных лавин.

Красная Поляна Сочи Роза Хутор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Путин отметил рост зарплат и реальных доходов населения

В МИД РФ заявили о приостановке всех форм уведомлений в рамках ДСНВ

ЦБ РФ с 1 апреля введет новые требования к информированию клиентов страховых компаний

ЦБ РФ с 1 апреля введет новые требования к информированию клиентов страховых компаний

Рябков напомнил об обязанности США передавать Москве раз в полгода информацию о СНВ

Рябков напомнил об обязанности США передавать Москве раз в полгода информацию о СНВ

Российские сенаторы одобрили закон о реестре пивоваров

Военная операция на Украине

Кремль не верит в возможность достичь целей на Украине дипломатическим путем

В Кремле прогнозируют долгую гибридную войну Запада против РФ

В Кремле прогнозируют долгую гибридную войну Запада против РФ

Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах

Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });