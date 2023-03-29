"Росгеология" выиграла тендер на обработку сейсмоданных в Пакистане

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Госхолдинг "Росгеология" получил контракт на обработку сейсмических данных в Пакистане, сообщил журналистам глава компании Сергей Горьков.

"Мы выиграли тендер по обработке, надеемся, что это нам даст хороший шанс зацепиться (на рынке - ИФ). Уверен, что мы выполним те работы, которые они нам дают, - мы выполняли такие много раз. Это обработка сейсмики: старых данных, новых данных, - нужно обработать в пакистанской нефтяной компании. Проект для нас важен, потому что дает нам вход на рынок, и в Пакистане регулярно возникают объемы работ", - сказал он.

Работы по этому контракту будут выполнены в 2023 году.

Аналогичный контракт - по обработке сейсмоданных - "Росгеология" получила по итогам тендера в Ираке.

Также Горьков рассказал о перспективах компании на рынке Туркменистана.

"У нас есть там интересы по нескольким направлениям. Сейчас объявила "Туркменгеология" тендер на поставку оборудования для формирования геологоразведочных партий. И мы участвуем в этом тендере. Почему? Потому что мы сами производим М3 (вибросейсмические источники - ИФ), и мы хотим предложить наше оборудование. Но коллеги сказали: "А вы не могли бы взять всё?" Вот мы сейчас участвуем в этом тендере в несвойственной для себя роли, но, тем не менее 30% (от общего объема заказа - ИФ) - это наше оборудование, которое мы производим сами. Поэтому для нас это выгодно", - объяснил он.

Кроме того, обсуждается возможность участия "Росгеологии" в инженерной геологии по строительству бизнес-комплекса "Ашхабад-сити". "Тоже мы сейчас в активной проработке, отрабатываем техзадания, будем участвовать в тендере", - сказал Горьков.

В целом "Росгеология" рассчитывает в 2023 году увеличить объем портфеля заказов в полтора раза по отношению к прошлому году.