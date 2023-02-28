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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Программу докапитализации "Росгеологии" на 2022-2024 гг. сократили до 8 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Докапитализация АО "Росгеология" в 2022-2024 годах составит 8 млрд рублей вместо ранее запланированных 12 млрд рублей. Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства. Оно опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" в 2022-2024 годах акционерному обществу "Росгеология" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал указанного акционерного общества в размере 8 000 000 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 4 000 000 тыс. рублей, 2023 году – 2 000 000 тыс. рублей и 2024 году – 2 000 000 тыс. рублей, с целью приобретения основных средств, используемых для геолого-разведочных работ", – в такой редакции теперь изложен пункт распоряжения правительства от 18 марта 2022 года №539-р.

В первой редакции документ предполагал докапитализацию на 12 млрд рублей: по 4 млрд рублей в 2022, 2023 и 2024 годах.

Как сообщалось, "Росгеология" планировала инвестпрограмму на 2023 год именно с учетом поступления 2 млрд рублей от государства.

"У нас запланировано порядка 2 млрд рублей в части докапитализации на следующий год. И мы думаем, что минимум порядка 1 млрд мы еще запланируем своих средств для инвестиций. То есть, мы смотрим на 3-3,5 млрд инвестиций на 2023 год. Но еще раз будем это уточнять", - говорил журналистам в ноябре 2022 года глава госхолдинга Сергей Горьков.

Росгеология
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