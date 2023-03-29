Глава комитета Госдумы обратилась к детскому омбудсмену из-за дела Москалевых

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой обращение с просьбой содействовать в передаче на воспитание родственникам Марии Москалевой, дочери жителя Тульской области Алексея Москалева, приговоренного к двум годам лишения свободы за дискредитацию российской армии, в случае, если его лишат родительских прав.

Останина просит уполномоченную при президенте РФ по правам ребёнка "взять судьбу Маши Москалевой под личный контроль, принять участие в судебном заседании в защиту интересов ребенка, предпринять меры, направленные на обеспечение возможности воспитания девочки ее матерью или иными родственниками, а также сделать всё возможное, чтобы ребенок не остался без внимания близких родственников",

Текст обращения Останиной имеется в распоряжении "Интерфакса".

Как сообщалось, во вторник Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ефремова Алексея Москалева, признав его виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). По словам пресс-секретаря регионального управления судебного департамента Ольги Дячук, Москалев скрылся из-под домашнего ареста до заседания суда, на котором был оглашен приговор.

Ранее Москалев уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

При этом 6 апреля в Ефремовском межрайонном суде назначено судебное заседание с участием Москалева и его супруги, где будет рассматриваться вопрос о лишении их обоих родительских прав в отношении их дочери Марии. Слушания пройдут в закрытом режиме.

Исковое заявление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремов об ограничении в родительских правах в отношении несовершеннолетнего ребенка и взыскании алиментов поступило в суд 27 февраля.

25 апреля 2022 года Ефремовский межрайонный суд назначил Москалеву административный штраф в размере 32 тыс. рублей за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в его публикациях в соцсети. По данным СМИ, дело на него было заведено после того, как в апреле 2022 года его дочь Мария на уроке ИЗО сделала рисунок, которым выразила свою позицию по происходящему на Украине, в связи с чем в школу были вызваны полицейские. При этом директор школы Лариса Трофимова утверждала, что правоохранительные органы в связи с этим не вызывались.

Местные СМИ сообщали, что Москалев воспитывает дочь самостоятельно. В настоящее время девочка находится в социально-реабилитационном центре Ефремова.