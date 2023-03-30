Детский омбудсмен заявила, что занимается помощью Марии Москалевой из Тульской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что работает над тем, чтобы дочь приговоренного к двум годам лишения свободы за дискредитацию российской армии Алексея Москалева Мария была передана на воспитание к родственникам в случае ограничения родителей в правах.

"Сейчас идет судебный процесс по ограничению родительских прав. Заседание назначено на 6 апреля. Как бы ни решилось, моей основной задачей будет не оставить девочку без попечения близких. Знаю, что она снова начала учиться, общаться с ровесниками, с ней занимаются психологи. Маша в безопасности. Будем работать и над тем, чтобы она не жила в учреждении", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале в четверг.

По словам омбудсмена, по ее рекомендации органы профилактики безнадзорности "усилили поиск близкого окружения", однако пока найденные родственники по линии Алексея Москалева не согласились взять его дочь под опеку.

Она добавила, что встречалась с Марией Москалевой в Ефремове еще в начале марта, чтобы найти способы оставить ее на воспитании у родственников, а не передавать в социальные учреждения.

Также омбудсмен сообщила, что обсуждала ситуацию с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, областным прокурором и представителями профильных ведомств, запросила сведения о семье в управлении Следственного комитета, комиссии по делам несовершеннолетних и у детского омбудсмена по Тульской области. Кроме того, за счет аппарата омбудсмена Марию посещал детский психолог.

После того, как в апреле Алексей Москалев был оштрафован по административному делу о дискредитации армии РФ, Москалевы в мае были поставлены на учет как семья в социально опасном положении, сообщила Львова-Белова. Она подчеркнула, что региональная комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении, а не о лишении родителей Марии родительских прав.

"Потому что отца неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С февраля прошлого года Маша прогуливала школу, с апреля перестала ее посещать совсем, при этом папа не шел на контакт с педагогами, вел себя агрессивно. Что касается мамы, она практически не участвовала в жизни Маши. Сейчас девочка остается в приюте по ее заявлению. Отношения между ними сложные", - отметила детский омбудсмен.

Покинув Россию во время судебного разбирательства по уголовному делу, Алексей Москалев усугубил положение дочери, добавила она.

Как сообщалось, 28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии общего режима жителя Ефремова Алексея Москалева, признав его виновным в дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ). По словам пресс-секретаря регионального управления Судебного департамента Ольги Дячук, Москалев скрылся из-под домашнего ареста до заседания суда, на котором был оглашен приговор. В четверг СМИ со ссылкой на МВД Белоруссии сообщили о задержании Алексея в Минске.

Ранее Москалев уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

При этом 6 апреля в Ефремовском межрайонном суде назначено судебное заседание с участием Москалева и его супруги, где будет рассматриваться вопрос об ограничении обоих в родительских правах в отношении их дочери, Марии Москалевой. Слушания пройдут в закрытом режиме. Соответствующий иск комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ефремова поступил в суд 27 февраля.