Выпуск легковых автомобилей в РФ в феврале упал г/г в 3,3 раза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в феврале 2023 года упало в годовом выражении на 69,9% (до 32,5 тыс. шт.), превысив традиционно низкий январский показатель на 52,6%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

За январь-февраль 2023 г. в РФ было выпущено 53,9 тыс. легковых машин, что в 3,8 раза (на 73,5%) меньше, чем в том же периоде годом ранее.

Производство грузовиков в феврале сократилось год к году на 28,1%, до 12,6 тыс. шт., и было в 2,2 раза больше, чем в январе. За два месяца их было произведено 18,4 тыс. шт. (-30,6%)

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в феврале выпущено на 17,9% г/г меньше, но в 1,9 раза больше, чем в январе - 1 тыс. шт. С начала года их выпуск сократился на 14,1%.

Производство кузовов для автотранспортных средств в феврале показало снижение г/г на 31%. Абсолютного показателя за февраль Росстат не приводит, но отмечает, что в сравнении с январским он был на 32,2% выше. В январе-феврале кузовов выпущено 4,5 тыс. шт. (-44,3%)

Двигателей внутреннего сгорания в феврале в РФ выпущено 15,5 тыс. шт. - на 66,5% меньше, чем годом ранее, и на 45,9% больше, чем в январе.

После начала военной операции на территории Украины большинство работавших в России мировых автоконцернов весной 2022 г. стали прекращать поставки в страну автомобилей и компонентов, приостанавливая местные производства. Так, в марте-2022 выпуск легковых машин, по данным Росстата, обвалился г/г сразу на 72,1% (до 40,9 тыс. шт.) Их продажи (вместе с немногочисленными LCV), по данным АЕБ, тогда упали на 62,9%, до 55,9 тыс. шт. Наиболее глубокого падения оба показателя достигли в мае, после чего началось их постепенное восстановление.

Таким образом, сохранение ситуации в российском автопроме в нынешнем состоянии должно обеспечить рост показателей отрасли год к году на низкой базе, начиная с марта.