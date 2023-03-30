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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в ближайшие пять лет не достигнут докризисной отметки 2019 года в 1,63 млн штук - они смогут дорасти лишь до уровней 2020-2021 годов, прогнозирует компания аудиторских и консалтинговых услуг "Технологии Доверия" (ТеДо, бывшая PwC).

Как отмечается в ее материалах, в прошлом году в России было продано чуть более 626 тысяч новых легковых машин (-59% к 2021 году)

По базовому прогнозу ТеДо, рынок за текущий год восстановится на 7%, до 670 тысяч шт. Этот сценарий предполагает отсутствие потрясений и эскалации длящегося конфликта, снижение платежеспособности населения, высокие цены на автомобили, а также постепенное развитие каналов поставок и параллельного импорта.

Оптимистичный сценарий учитывает появление новых игроков на рынке и развитие локальной сборки, а также рост поставок автомобилей и комплектующих. Он предполагает, что рынок может показать рост на 28%, до 800 тысяч штук.

Для сравнения - январский прогноз АЕБ по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в России предполагает рост рынка в этом году на 12%, до 770 тысяч штук. Февральский прогноз "Автостата" отдельно по легковому сегменту предполагает рост в базовом сценарии на 25%, до 780 тысяч единиц.

"Технологии доверия" не верят, что российский легковой рынок в ближайшие 5 лет сможет восстановиться до докризисных значений 2019 года. В базовом сценарии он за пять лет поступательного роста лишь приблизится к уровню постковидного 2021 года (1,514 млн машин), составив 1,49 млн штук В оптимистичном - вырастет к 2027 году до 1,551 млн единиц, но так и не превысит отметку в 1,63 млн, достигнутую в 2019 году.

Базовый прогноз российского легкового авторынка в стратегии развития автопрома до 2035 года, утвержденной правительством в конце декабря, более оптимистичен в краткосрочной перспективе. Однако он также не предполагает, что продажи легковых машин в ближайшие годы преодолеют докризисные уровни.

Прогнозы продаж новых легковых автомобилей в России в 2023-2027 годах, тыс. шт.

Прогноз, тыс. шт. 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г
ТеДо (базовый) 670 818 999 1220 1490
ТеДо (оптимистичный) 800 944 1114 1314 1551
Стратегия-2035 (базовый) 960 1057 1330 1500 1515

PwC ТеДо АЕБ
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