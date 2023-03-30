Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в ближайшие пять лет не достигнут докризисной отметки 2019 года в 1,63 млн штук - они смогут дорасти лишь до уровней 2020-2021 годов, прогнозирует компания аудиторских и консалтинговых услуг "Технологии Доверия" (ТеДо, бывшая PwC).
Как отмечается в ее материалах, в прошлом году в России было продано чуть более 626 тысяч новых легковых машин (-59% к 2021 году)
По базовому прогнозу ТеДо, рынок за текущий год восстановится на 7%, до 670 тысяч шт. Этот сценарий предполагает отсутствие потрясений и эскалации длящегося конфликта, снижение платежеспособности населения, высокие цены на автомобили, а также постепенное развитие каналов поставок и параллельного импорта.
Оптимистичный сценарий учитывает появление новых игроков на рынке и развитие локальной сборки, а также рост поставок автомобилей и комплектующих. Он предполагает, что рынок может показать рост на 28%, до 800 тысяч штук.
Для сравнения - январский прогноз АЕБ по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в России предполагает рост рынка в этом году на 12%, до 770 тысяч штук. Февральский прогноз "Автостата" отдельно по легковому сегменту предполагает рост в базовом сценарии на 25%, до 780 тысяч единиц.
"Технологии доверия" не верят, что российский легковой рынок в ближайшие 5 лет сможет восстановиться до докризисных значений 2019 года. В базовом сценарии он за пять лет поступательного роста лишь приблизится к уровню постковидного 2021 года (1,514 млн машин), составив 1,49 млн штук В оптимистичном - вырастет к 2027 году до 1,551 млн единиц, но так и не превысит отметку в 1,63 млн, достигнутую в 2019 году.
Базовый прогноз российского легкового авторынка в стратегии развития автопрома до 2035 года, утвержденной правительством в конце декабря, более оптимистичен в краткосрочной перспективе. Однако он также не предполагает, что продажи легковых машин в ближайшие годы преодолеют докризисные уровни.
Прогнозы продаж новых легковых автомобилей в России в 2023-2027 годах, тыс. шт.
|Прогноз, тыс. шт.
|2023г
|2024г
|2025г
|2026г
|2027г
|ТеДо (базовый)
|670
|818
|999
|1220
|1490
|ТеДо (оптимистичный)
|800
|944
|1114
|1314
|1551
|Стратегия-2035 (базовый)
|960
|1057
|1330
|1500
|1515