Ракета-носитель "Союз-2.1в" вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1в" легкого класса, стартовавшая с космодрома Плесецк в среду вечером, вывела на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства, сообщили журналистам в Минобороны России.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоен порядковый номер "Космос-2568". Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о нем.

Ракета "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк 29 марта в 22:57 мск. В ведомстве подчеркнули, что старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.