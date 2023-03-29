Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником в интересах Минобороны

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником в интересах российского военного ведомства с космодрома Плесецк, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В среду, 29 марта, в 22 часа 57 минут с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.

В текущем году это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения, второй - с космодрома Плесецк. Впервые в 2023 году состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" легкого класса.

ВКС Минобороны РФ Плесецк Союз-2.1в
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд вернул в СИЗО отпущенного неделю назад под домашний арест экс-сенатора Сабадаша

Что произошло за день: среда, 29 марта

Глава комитета Госдумы обратилась к детскому омбудсмену из-за дела Москалевых

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Российским эмитентам предложат возобновить частичное раскрытие информации

В российское законодательство внесут определение мёда

В российское законодательство внесут определение мёда

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Путин отметил рост зарплат и реальных доходов населения

В МИД РФ заявили о приостановке всех форм уведомлений в рамках ДСНВ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });