ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником в интересах Минобороны

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником в интересах российского военного ведомства с космодрома Плесецк, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В среду, 29 марта, в 22 часа 57 минут с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.

В текущем году это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения, второй - с космодрома Плесецк. Впервые в 2023 году состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" легкого класса.