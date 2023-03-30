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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Военные РФ сообщили об отработке комплексами "Ярс" смены позиций в ходе учения в Сибири

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что расчеты стратегических комплексов "Ярс" отрабатывают смену полевых позиций в ходе командно-штабного учения в Сибири.

"Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", изменению боевого порядка крупногабаритной техники в сочетании с несением боевого дежурства на остановках и стоянках.

Накануне российские военные заявили, что в Сибири началось командно-штабное учение, в котором задействованы стратегические комплексы "Ярс".

Учение, которое пройдет на территории трех регионов, носит плановый характер, сообщили в Минобороны РФ 29 марта.

По данным министерства, в учении задействовали более 3 тысяч военнослужащих, около 300 единиц техники.

Также накануне сообщалось, что стратегические ракетчики отработали на учениях в Сибири защиту ПГРК "Ярс" от воздушной и космической разведки.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Ярс Минобороны РФ
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