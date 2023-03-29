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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минобороны РФ сообщило об учении с комплексами "Ярс" в Сибири

Минобороны РФ сообщило об учении с комплексами "Ярс" в Сибири
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в Сибири началось командно-штабное учение, в котором задействованы стратегические комплексы "Ярс".

Учение, которое пройдет на территории трех регионов, носит плановый характер, сообщили в Минобороны РФ в среду.

В ведомстве уточнили, что в учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих, около 300 единиц техники, в том числе подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс".

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс", - говорится в сообщении министерства.

"В ходе учения планируется отработать совершение маневренных действий автономными пусковыми установками ПГРК "Ярс", которые охватят территории трех регионов. Также стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС", - заявили в российском Минобороны.

"Командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности современных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в соединения", - отмечается в релизе.

Минобороны РФ в среду распространило кадры выхода на учение ракетного полка с "Ярсами".

"Ракетный полк в ходе командно-штабного учения под руководством командующего Ракетными войсками стратегического назначения приступил к выводу ракетного комплекса "Ярс" на маршруты боевого патрулирования в полевые позиции", - сказал на видео командир полка Евгений Кельгаев.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

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