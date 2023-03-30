Журналист The Wall Street Journal из США задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Журналист The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщил Центр общественных связей ФСБ в четверг.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", - заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

"При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге", - заявили в спецслужбе.

Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Журналисту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.