Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Журналист The Wall Street Journal из США задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Журналист The Wall Street Journal из США задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Журналист The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщил Центр общественных связей ФСБ в четверг.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", - заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

"При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге", - заявили в спецслужбе.

Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Журналисту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург ФСБ The Wall Street Journal Эван Гершкович США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России

Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов

Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов

ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником в интересах Минобороны

Суд вернул в СИЗО отпущенного неделю назад под домашний арест экс-сенатора Сабадаша

Что произошло за день: среда, 29 марта

Глава комитета Госдумы обратилась к детскому омбудсмену из-за дела Москалевых

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Российским эмитентам предложат возобновить частичное раскрытие информации

В российское законодательство внесут определение мёда

В российское законодательство внесут определение мёда

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });