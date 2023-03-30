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Редакция The Wall Street Journal обеспокоена задержанием своего корреспондента в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В редакции американского издания The Wall Street Journal с обеспокоенностью восприняли информацию о задержании в Екатеринбурге их сотрудника Эвана Гершковича.

"В The Wall Street Journal глубоко обеспокоены ситуацией с Гершковичем", - говорится в заявлении, опубликованном в издании.

Ранее в четверг Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal, американца Эвана Гершковича.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", - заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

"При попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге", - сказали в спецслужбе.

The Wall Street Journal Екатеринбург Эван Гершкович РФ ФСБ
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