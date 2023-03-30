В проект строительства сахарного завода в ростовской области позвали иностранных инвесторов

Начать строительство ранее собирались еще в 2014 году

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - АО "Международная сахарная корпорация" (МСК) готово привлечь иностранных инверторов из дружественных стран или крупные российские компании к строительству сахарного завода в Целинском районе Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"В условиях складывающейся геополитической обстановки АО "МСК" видит перспективу для инвестиций в проект за счет инвесторов из дружественных стран, либо российских крупных компаний и финансовых институтов", - сказал он.

По его словам, уже выполнен комплекс проектно-изыскательских работ, обновлены техусловия на подключение к объектам инфраструктуры. Проектные работы выполнены на 100%. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы и разрешение на строительство предприятия.

"Основными задачами по проекту сейчас является вхождение российского или иностранного партнера в состав акционеров АО "МСК", формирование не менее 20% стоимости проекта [в виде] собственной доли участниками проекта, подготовка пакета документов и направление заявки в российский банк", - сообщил Гончаров.

Также ведется переориентация на поставку отечественного технологического оборудования из дружественных стран.

Как сообщалось, стоимость строительства сахарного завода в Ростовской области выросла до 21,7 млрд рублей.

Начать строить завод планировали в 2014 году, ввести первую очередь - к 1 августа 2015 года, но эти сроки не были выдержаны, как и объявлявшиеся позднее. Сообщалось также, что МСК планировала в августе 2023 года ввести первую очередь сахарного завода в Целинском районе Ростовской области. Объем инвестиций в проект оценивался в сумму свыше 16 млрд рублей.

В апреле 2019 года сообщалось, что соглашение о строительстве завода было подписано с китайской Harcan Engineering. Предполагалось, что она внесет 30% капитала. Однако в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности МСК было сказано, что 1 сентября 2020 года меморандум о взаимопонимании и соглашение о стратегическом партнерстве были подписаны компанией с некоей CNMET.

В документе отмечалось, что на предприятии будет производиться 213,8 тысячи тонн сахара в год, 72,6 тысячи тонн мелассы и 72,6 тысячи тонн гранулированного жома. При этом Ростовская область должна обеспечить завод сырьевой базой - сахарной свеклой.

Совладельцами МСК, согласно отчету компании за 2021 год, значатся главный бухгалтер компании Светлана Рощина (71,97% акций), Алексей Воротилкин (25% плюс 1 акция) и Борис Архипов (3%). Других данных компания не раскрывала.