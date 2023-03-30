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Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ
Фото: Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году экспортировала 15,8 тысячи тонн мороженого против 33,1 тысячи тонн в 2021 году. Основная причина - отказ компании Unilever с апреля 2022 года поставлять свою продукцию за рубеж, сообщил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев на презентации рейтинга ведущих производителей мороженого в России.

"Экспорт снизился более чем на 15 тысяч тонн, из которых 11 тысяч тонн пришлось на поставки в США, Канаду и ЕС. Однозначный вывод - основной "вклад" внес отказ Unilever от поставок из России в экспортных направлениях. США, Канада и ЕС - это почти полностью его направления", - сказал он.

По словам Груздева, позиция Unilever отразилась и на экспорте в Казахстан, который также снизился. Тем не менее, отметил он, несмотря на сокращение поставок, компании по итогам 2022 года удалось остаться лидером по экспорту мороженого: вывезенной в первом квартале продукции было достаточно, чтобы сохранить первое место.

Поставки мороженого в Китай в 2022 году уменьшились на 0,7 тысяч тонн в основном из-за логистических ограничений.

Говоря об экспорте в Африку, эксперт заявил, что поставки "просели, но не так значительно". "Этот рынок ориентирован на не самые дорогие позиции, и в условиях удорожания логистики и общей мировой инфляции объемы пострадали", - сказал он.

По его словам, наиболее активную позицию в этом направлении занимает ГК "Айсберри" (лидер среди производителей мороженого в России по итогам 2022 года). "География поставок компании расширяется. Если в 2021 году это было 4-5 стран, то в 2022 год охват увеличен до 7-8 стран. Это хороший плацдарм для развития экспорта", - сказал Груздев, отметив, что "ряд компаний присоединяются для освоения рынка Африки".

Unilever ЕС Казахстан США Алексей Груздев Streda Consulting Айсберри
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