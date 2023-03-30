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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Инспекторов Ространснадзора призвали аннулировать сертификаты авиакомпаний в крайних случаях

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Инспектора Ространснадзора должны взвешенно принимать решение об аннулировании сертификатов эксплуатантов авиакомпаний, заявил на итоговой коллегии ведомства его руководитель Виктор Басаргин.

"В условиях изменившейся нормативной базы, федеральных авиационных правил, у нас появился механизм, позволяющий влиять на аннулирование сертификата уполномоченными органами (Росавиацией - ИФ). Прошу очень взвешенно относиться к этому инструментарию - только если все другие механизмы исчерпаны, либо есть явная угроза жизни и безопасности", - сказал Басаргин на итоговом заседании коллегии Ространснадзора в четверг.

Ограничения должны быть, "но соразмерны нарушениям", отметил он.

Право требовать от Росавиации аннулировать сертификаты эксплуатанта (позволяют авиакомпаниям выполнять коммерческие перевозки) Ространснадзор получил в прошлом году. До этого решения по аннулированию Росавиация принимала самостоятельно на основании проверок компаний.

В 2017-2021 годах Росавиация приостановила и затем аннулировала сертификаты пяти авиакомпаний, самые крупные из них - "Саратовские авиалинии" и "ВИМ-Авиа". В 2022 году ведомство аннулировало сертификат региональной компании "СКОЛ" и приостановило действие еще нескольких сертификатов.

Согласно презентации Басаргина, число внеплановых проверок Ространснадзора в отношении предприятий гражданской авиации в 2022 году уменьшилось с 464 до 228, плановых - со 178 до 5. Количество выданных предписаний снизилось с 1632 до 490.

Ространснадзор Виктор Басаргин Росавиация
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