Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
Конькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Росавиация ограничила до 5 марта сертификат эксплуатанта авиакомпании "СКОЛ"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация ограничила до 5 марта 2022 года срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "СКОЛ".

Соответствующий приказ утвержден 3 февраля, следует из материалов Росавиации. Решение принято на основании акта внеплановой проверки от 17 декабря и "неподтверждения устранения выявленных нарушений" в отчете авиакомпании от 13 января.

Сертификат эксплуатанта позволяет авиакомпании выполнять коммерческие перевозки. Ограничение его действия предполагает, что до конкретного срока компания должна устранить выявленные Росавиацией нарушения, в противном случае регулятор может запретить полеты.

Как сообщалось, в июне прошлого года Росавиация запретила "СКОЛу" эксплуатировать 35 самолетов и вертолетов, взятых в лизинг у АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу РФ). До этого ГТЛК судилась с перевозчиком из-за долгов по платежам за эти воздушные суда – общая задолженность оценивалась в сумму более 4 млрд руб.

В конце января по заявлению ГТЛК арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении "СКОЛа" процедуру наблюдения.

По данным сайта "СКОЛа", компания занимается перевозкой пассажиров, грузов, предоставляет услуги тушения пожаров, медицинской эвакуации, воздушной съемки, выполняет офшорные работы. По данным "СПАРК-Интерфакс", "СКОЛ" зарегистрирован в Калининграде, его единственный владелец – Сергей Шилов, он же занимает пост гендиректора. Основной аэропорт базирования – "Черемшанка" (Красноярский край). В 2020 году "СКОЛ" получил 548 млн руб. чистого убытка по РСБУ при выручке 4 млрд руб., кредиторская задолженность была на уровне 2,8 млрд руб.

Росавиация СКОЛ

Новости

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

В России 1 млн мигрантов "вышли из тени" в 2021 году, получив патенты

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал полицию соблюдать права граждан при работе по "горячим следам"

Кремль отметил нагнетание обстановки в Донбассе

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений
Пандемия коронавируса

Привитые "Спутником V" через год после вакцинации сохранили высокий уровень антител

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });