Росавиация ограничила до 5 марта сертификат эксплуатанта авиакомпании "СКОЛ"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация ограничила до 5 марта 2022 года срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "СКОЛ".

Соответствующий приказ утвержден 3 февраля, следует из материалов Росавиации. Решение принято на основании акта внеплановой проверки от 17 декабря и "неподтверждения устранения выявленных нарушений" в отчете авиакомпании от 13 января.

Сертификат эксплуатанта позволяет авиакомпании выполнять коммерческие перевозки. Ограничение его действия предполагает, что до конкретного срока компания должна устранить выявленные Росавиацией нарушения, в противном случае регулятор может запретить полеты.

Как сообщалось, в июне прошлого года Росавиация запретила "СКОЛу" эксплуатировать 35 самолетов и вертолетов, взятых в лизинг у АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу РФ). До этого ГТЛК судилась с перевозчиком из-за долгов по платежам за эти воздушные суда – общая задолженность оценивалась в сумму более 4 млрд руб.

В конце января по заявлению ГТЛК арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении "СКОЛа" процедуру наблюдения.

По данным сайта "СКОЛа", компания занимается перевозкой пассажиров, грузов, предоставляет услуги тушения пожаров, медицинской эвакуации, воздушной съемки, выполняет офшорные работы. По данным "СПАРК-Интерфакс", "СКОЛ" зарегистрирован в Калининграде, его единственный владелец – Сергей Шилов, он же занимает пост гендиректора. Основной аэропорт базирования – "Черемшанка" (Красноярский край). В 2020 году "СКОЛ" получил 548 млн руб. чистого убытка по РСБУ при выручке 4 млрд руб., кредиторская задолженность была на уровне 2,8 млрд руб.