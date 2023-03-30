"Росатом" получил разрешение на строительство III энергоблока АЭС "Эль Дабаа" в Египте

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" получил разрешение на строительство третьего энергоблока АЭС "Эль Дабаа" в Египте, сообщило корпоративное издание "Страна Росатом".

Соответствующе заседание совета директоров Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) прошло 29 марта. В ходе инспекции эксперты организации подтвердили безопасность третьего энергоблока с российским реактором ВВЭР-1200, говорится в сообщении.

Строительство первого энергоблока АЭС "Эль Дабаа" началось в июле 2022 г., второго - в ноябре.

В ноябре 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г. В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль Дабаа".

Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.