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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

"Росатом" начал строительство АЭС в Египте

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" в среду начала заливку первого бетона под АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, сообщил инжиниринговый дивизион компании.

"Российско-египетская делегация во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и министром электроэнергетики Египта Мохаммедом Шакером посетила строительную площадку АЭС "Эль-Дабаа". В ходе визита глава "Росатома" и министр дали старт работам по заливке бетона фундаментной плиты энергоблока №1", - говорится в сообщении.

Традиционно заливка бетона символизирует начало строительство объекта.

В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 года. В декабре 2017 года в Каире глава "Росатома" и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа". Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.

Росатом Египет
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