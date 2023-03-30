Правительство ДНР уходит в техническую отставку в связи со сменой премьера

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство ДНР ушло в отставку после назначения премьера республики Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, и, соответственно, Виталий Павлович (Хоценко - ИФ) освобожден от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики, правительство формально уходит в отставку", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Уточняется, что действующее правительство "будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава".

Накануне стало известно, что президент Владимир Путин своим указом досрочно прекратил полномочия губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Бурков подал в отставку по собственному желанию.

И.о. руководителя региона был назначен Хоценко.