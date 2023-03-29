Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Виталий Хоценко Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом досрочно прекратил полномочия губернатора Омской области Александра Буркова, сообщила пресс-служба Кремля. Бурков подал в отставку по собственному желанию.

И.о. руководителя региона назначен Виталий Хоценко, говорится в президентском указе.

Хоценко с 8 июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. В декабре 2022 года он оказался в числе пострадавших в результате обстрела Ленинского района Донецка. Тогда погибли два человека, еще несколько получили ранения, в том числе Хоценко и бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

29 марта Путин провел с Хоценко беседу по видеосвязи. В ходе разговора Хоценко отметил, что родился в Днепропетровске (ныне Днепр).

"Вы родились в Днепропетровске, сейчас работаете председателем правительства в ДНР, работаете, в целом, хорошо. Проблем там очень много. Вы не боитесь этих проблем, решаете их. Работали и на севере страны, работали в правительстве РФ. У вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет, - сказал президент - С точки зрения экономики и социальной сферы нужно сделать очень много, чтобы жизнь людей в этом регионе соответствовала тому, чего они заслуживают".

Хоценко учился в Москве, окончил социологический факультет МГУ, магистратуру в РАНХиГС по специальности "Государственное регулирование экономики" и затем вернулся в МГУ в аспирантуру. С 2010 года Хоценко работал в органах власти в ЯНАО, затем - Ставрополья. Он стал выпускником "школы губернаторов". До назначения в ДР он с сентября 2019 года руководил в федеральном Минпромторге департаментом промышленной политики и проектного управления.

Александр Бурков руководил Омской областью с октября 2017 года: сначала он был в должности врио губернатора, а в сентябре 2018 года выиграл выборы. До этого он десять лет был депутатом Госдумы.