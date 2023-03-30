В ФСВТС сообщили о модернизации в Болгарии и Чехии российских вертолетов для Киева

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Болгария и Чехия грубо нарушают международные обязательства, ремонтируя и модернизируя боевые вертолеты российского и советского производства для передаче Украине, говорится в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"По сообщениям, опубликованным в средствах массовой информации, государственные компании Болгарии ("Авионамс", "Терем-Летец") и Чехии ("ЛОМ ПРАГА") продолжают осуществлять нелегитимную деятельность по ремонту и модернизации боевой вертолетной техники российского (советского) производства, в том числе для ее дальнейшей отправки на Украину. (...) Упомянутая деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля", - заявили в ФСВТС.

Россия в 2022 году "после недружественных шагов Болгарии и Чехии" приостановила действие ранее выданных авиаремонтным предприятиям свидетельств, поэтому они лишены права на проведение техобслуживания и ремонта вертолетов российских марок, напомнило ведомство.

"Обращаем внимание, что российская сторона не несет ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, обслуженных данными фирмами без участия российских производителей и разработчика", - сказали в ФСВТС.

В службе указали, что Болгария и Чехия своими действиями нарушают межправительственные соглашения об организации ремонта и модернизации вертолетов типа Ми-17 (Ми-8, Ми-35 (Ми-24).

"В данных межправительственных соглашениях зафиксированы обязательства Болгарии и Чехии "не осуществлять без предварительного письменного согласия российской стороны продажу или передачу третьей стороне имущества, документации и информации, полученных в рамках настоящего соглашения", а также "не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика вертолетов", - говорится в заявлении.