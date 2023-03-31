ФСВТС опасается передачи Киеву российского оборудования для МиГ-29 из Словакии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Словакия незаконно удерживает российское оборудование для обслуживания истребителей МиГ-29 и может передать его Украине, считают в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В 2009 году Минобороны Словакии заключило контракт с АО "РСК "МиГ" на абонементное обслуживание самолетов МиГ-29 словацких ВВС. Однако в прошлом году словацкая сторона заявила о расторжении данного соглашения. При этом неурегулированными остались вопросы возврата российской стороне дорогостоящего оборудования, ввезенного для обслуживания самолетов в рамках исполнения контрактных обязательств, а также оплаты за уже оказанные услуги", - говорится в заявлении службы.

Российская сторона неоднократно предлагала урегулировать сложившуюся ситуацию, но Минобороны Словакии "уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов".

"Оборудование, поставленное на условиях временного ввоза, продолжает незаконно удерживаться словацкой стороной и может быть передано на Украину", - сказали в ФСВТС.

Словакия грубо нарушила международные обязательства по реэкспорту российского вооружения, передав Украине партию истребителей МиГ-29, заявила служба.

"Комментируя публикацию Минобороны Словакии о передаче первой партии самолетов МиГ-29 Украине, ФСВТС России заявила о грубом нарушении Словакией международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, зафиксированных в статье 6 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года", - говорится в заявлении.

В этом соглашении прописано обязательство не продавать и не передавать третьим странам вооружение и военную технику без письменного согласия другой стороны.

"Вместе с тем министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о том, что "в архиве министерства (обороны Словакии) такого документа не нашлось", - говорится в пресс-релизе. - По нашему мнению, подобные результаты "расследования" словацкой стороны могут свидетельствовать о попытке Надя ввести в заблуждение мировое сообщество".

В ведомстве сообщили, что поставка истребителей МиГ-29 в Словакию осуществлена на основании контракта с министерством обороны Словакии от 8 июля 1993 года, где также зафиксировано обязательство заказчика не продавать и не передавать поставляемое имущество третьим странам без согласия поставщика.

"Таким образом, речь идет не только о нарушении Братиславой соответствующего межправительственного соглашения, но и взятых на себя контрактных обязательств", - заявили в ФСВТС.

24 марта в ФСВТС это решение Словакии назвали недружественным шагом и нарушением международных обязательств "по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства".