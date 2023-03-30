Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в коррупции

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора администрации Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в четверг телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Следственными органами СКР по Архангельской области и НАО на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных региональным управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении замгубернатора НАО по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), "и в отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили фамилии фигуранта дела.

По версии следствия, чиновник через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 млн рублей. Сегодня подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в настоящее время "проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация".