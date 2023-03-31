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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Замгубернатора НАО арестован по делу о взятке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Архангельске Ломоносовский районный суд арестовал до 29 мая подозреваемого в получении взятки заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

30 марта о задержании чиновника сообщили в СК, не называя его имени. Предполагаемый посредник в передаче взятки находится в Нарьян-Маре под подпиской о невыезде. Обоих задержали сотрудники архангельского УФСБ.

В отношении чиновника возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Его подчиненного подозревают по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, чиновник через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение". Общая сумма взятки составила около 2 млн рублей.

НАО Нарьян-Мар Архангельск Ломоносовский районный суд ФСБ СКР
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