В Думу внесен пакет законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ в четверг внесен пакет проектов законов о запрете пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков.

Проекты законов размещены в базе законодательной деятельности Госдумы.

Так, законопроектом (325730-8) уточняется понятие "пропаганда незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, потребления наркотических средств и психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" и определяющие его признаки.

С уточнением понятия пропаганды незаконного оборота наркотиков законопроектом одновременно вводится ее полный запрет, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов.

Согласно временным поправкам в КоАП (355715-8), пропаганда незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, потребления наркотических средств или психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - влечет, в частности, наложение штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Если то же самое было совершено при помощи Интернета, то это, в частности, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 миллиона до 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Указанные правонарушения, совершенные иностранцем, повлекут наложение штрафа в размере от четырех тысяч до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток.

В проекте закона указывается, что не является административным правонарушением распространение сведений о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов при освещении результатов деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и специально уполномоченных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также при осуществлении учебной, научной и экспертной деятельности.

Кроме того, другим законопроектом (325719-8) предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (статья 6.13 КоАП), либо уже имеющим судимость за совершение данного преступления.

Это будет, в частности, наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Предусматривается, что все предлагаемые законодательные изменения вступят в силу с 1 января 2024 года