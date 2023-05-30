В МВД анонсировали обязательную маркировку всех новых произведений искусства

Это требование вступит в силу с принятием пакета законов о запрете пропаганды наркотиков

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Когда вступит в силу рассматриваемый Госдумой пакет законов о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков, все новые произведения киноискусства должны будут иметь соответствующую маркировку, сказал депутатам статс-секретарь - замглавы МВД России Игорь Зубов.

Как сообщает сайт Госдумы, 30 мая депутаты приняли три законопроекта, направленные на противодействие пропаганде незаконного оборота наркотиков. В электронной базе палаты все три инициативы маркированы, как пока проходящие первое чтение.

Законопроект № 325730-8 уточняет понятие "пропаганда незаконного оборота наркотических средств" и вводят ее полный запрет. Сейчас по закону запрещены лишь некоторые элементы пропаганды таких веществ. Распространение в СМИ и интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, предлагается не запрещать, но при двух условиях: они опубликованы до 1 января 2024 года; в них нет сведений о способах изготовления наркотиков и местах, где их можно купить (этот запрет распространяется и на наркосодержащие растения).

Законопроект № 325719-8 дополняет УК статьей об уголовной ответственности за повторную пропаганду наркотиков в интернете в течение года после первого нарушения. Уголовное наказание будет грозить тем, кто уже совершил административное правонарушение за это деяние или имеет за него судимость.

За повторное нарушение предлагается не только лишать свободы (на срок до двух лет). Также предусмотрены пять альтернативных видов наказаний: штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы и ограничение свободы. Альтернативные наказания будут применяться при совершении преступления небольшой тяжести. В качестве дополнительного наказания предлагается закрепить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Третий законопроект (№ 325715-8) содержит поправки к КоАП.

Депутаты спросили представлявшего законопроекты в Госдуме Игоря Зубова, как будут привлекать к ответственности граждан за публикацию немаркированных произведений искусств.

"Первое - у нас административная преюдиция. Второе - уголовная ответственность вводится только за пропаганду наркотиков в сети интернет. Третье - после обозначенного периода, действительно, в новых произведениях искусства, в кинофильмах, в каких-то роликах и так далее должна быть надпись о том, что "не является пропагандой, пропаганда наркотиков запрещена" (...) и за пропаганду наркотиков установлена такая ответственность", - ответил он.

По словам представителя МВД, более точные формулировки для маркирования фильмов предложит правительство.

По словам замминистра, несколько известных реп-исполнителей уже известили МВД о решении исключить из собственного репертуара композиции и произведения с упоминанием запрещенных веществ, чтобы не попасть под санкции будущего закона.

Судя по одобренным поправкам, за пропаганду оборота наркотиков штрафы для граждан составят от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц и для ИП - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Если то же самое было совершено при помощи Интернета, то, в частности, это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей.