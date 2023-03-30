Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Парламент ДНР одобрил кандидатуру Солнцева на пост премьера республики

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Парламент Донецкой народной республики (ДНР) утвердил кандидатуру Евгения Солнцева на должность премьер-министра республики, заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

"Парламент утвердил заключение по кандидатуре Евгения Солнцева на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении Бидевки, распространенном в четверг его пресс-службой.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин внес на рассмотрение Народного Совета кандидатуру первого вице-премьера Солнцева на пост главы правительства республики.

ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 30 марта

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве

В Думу внесен пакет законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков

Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в коррупции

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Лавров на следующей неделе посетит Турцию

Главой правительства ДНР предложено назначить первого вице-премьера Солнцева

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

Песков заявил, что журналиста из США задержали в РФ с поличным по подозрению в шпионаже

Песков заявил, что журналиста из США задержали в РФ с поличным по подозрению в шпионаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });