Парламент ДНР одобрил кандидатуру Солнцева на пост премьера республики
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Парламент Донецкой народной республики (ДНР) утвердил кандидатуру Евгения Солнцева на должность премьер-министра республики, заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.
"Парламент утвердил заключение по кандидатуре Евгения Солнцева на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении Бидевки, распространенном в четверг его пресс-службой.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин внес на рассмотрение Народного Совета кандидатуру первого вице-премьера Солнцева на пост главы правительства республики.