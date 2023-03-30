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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Главой правительства ДНР предложено назначить первого вице-премьера Солнцева

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин внес на рассмотрение Народного совета ДНР кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева на пост главы правительства республики, говорится в заявлении Пушилина, которое распространила его пресс-служба.

30 марта правительство ДНР ушло в техническую отставку. Это произошло в связи с тем, что прежний председатель правительства Виталий Хоценко днем ранее был назначен врио губернатора Омской области.

Хоценко руководил правительством ДНР с 8 июня 2022 года.

ДНР Денис Пушилин Виталий Хоценко Евгений Солнцев
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