Главой правительства ДНР предложено назначить первого вице-премьера Солнцева
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин внес на рассмотрение Народного совета ДНР кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева на пост главы правительства республики, говорится в заявлении Пушилина, которое распространила его пресс-служба.
30 марта правительство ДНР ушло в техническую отставку. Это произошло в связи с тем, что прежний председатель правительства Виталий Хоценко днем ранее был назначен врио губернатора Омской области.
Хоценко руководил правительством ДНР с 8 июня 2022 года.