Академик-секретарь РАН Николай Бортников: пришло время смены парадигмы в развитии минерально-сырьевой базы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что полное самообеспечение видами минерального сырья, которые критически важны для развития экономики, - это цель, к которой страна стремится.

О проблемах развития минерально-сырьевой базы страны наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с секретарем отделения наук о Земле Российской академии наук, научным руководителем Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, академиком-секретарем РАН Николаем Бортниковым.

Пришла очередь металлов

Корр.: Раньше, когда говорили о сырьевой базе страны, в основном имели в виду газ и нефть. Сейчас опять пришло время металлам?

Бортников: Отчасти это так. В нынешних условиях эта проблема требует более пристального внимания. Не секрет, что еще несколько лет назад в нашей стране проблеме минерально-сырьевой базы металлов, особенно высокотехнологичных не уделялось должного внимания. Основное внимание было приковано к нефтегазовому комплексу. А все остальные проблемы как бы отошли на задний план. Принцип в этом случае был один: все что надо купим, и не будем тратить силы и средства на добычу сырья. Однако экономика развивается, потребление металлов растет. Надо сказать, что в США, ЕС, Великобритании проблеме обеспечения высокотехнологичных производств уделяется большее внимание, она ежегодно обсуждается на уровне правительств, и в этих странах существуют государственные программы, выполняемые геологическими службами.

Корр.: Но попытка отказаться от металлов была еще в советское время. Когда в моду вошла химия, то пластмассами стали заменять железо, чугун, а, следовательно, тогда уже пошло сокращение добычи руд. Перешли на сбор металлолома.

Бортников: Отчасти вы правы. Помню, мы пионерами собирали металлолом, поскольку была идея заменить металлы в некоторых отраслях. Конечно, это способствовало сбережению некоторых запасов железных руд. Кстати, программы повторного использования металлов - рециклинга - широко используются в настоящее время. Все это было, однако время постепенно берет свое. Металлы остаются необходимыми для развития нашей цивилизации. Их потребление возрастает в среднем вдвое каждые 25 лет. Причем это касается тех, которые используются в повседневной жизни, как например, железо, алюминий, медь, цинк, свинец. Особенно резко потребление металлов увеличилось в прошлом веке. Если в 1980-х требовалось 12 металлов для создания компьютера, сейчас - около 60. Развитие современных отраслей промышленности вызвало потребность в редких металлах, не образующих больших и самостоятельных скоплений. Среди них такие как литий, рений, индий, цирконий, ванадий, редкоземельные металлы и другие. Если все перечислять, то список получится длинным.

Слабость собственной сырьевой базы стала резко ощущаться после развала Союза. Но первое время еще все можно было купить за счет средств, поступавших от продажи нефти и газа. Но и этот период закончился.

"Ушел" Союз, а с ним и часть необходимых редких металлов.

Корр.: Много сырья осталось за пределами России?

Бортников: Марганец "ушел" в Украину и Грузию, хром - в Казахстан, обострилась проблема с бокситами, а это алюминий. Это все остродефицитные металлы. Марганец и хром необходимы для производства высококачественной стали, ферросплавов.

Корр.: Мы остались совсем без них?

Бортников: Не совсем так. У нас тоже есть месторождения этих и других металлов, таких как титан, вольфрам, тантал, ниобий, используемых в разных отраслях, но, как правило, качество руд в них значительно уступает качеству руд этих металлов в зарубежных месторождениях, поэтому добывать эти руды, извлекать из них металлы пока нерентабельно. Кроме того, месторождения расположены в областях с плохо развитой инфраструктурой, в сложных горно-геологических условиях, к тому же технология производства металла из них пока слишком дорогая.

Геологоразведка соответствует спросу

Корр.: Получается тупик?

Бортников: Отнюдь, нет. Почему нерентабельно? Потому что минерально-сырьевая база в нашей стране не используется для производства тех товаров, где необходимы эти, пока еще трудно доступные металлы. У нас нет производства компьютеров, смартфонов, телевизоров, холодильников, самолетов и многих других товаров, где используются эти остродефицитные металлы. Должен быть спрос, тогда и рентабельность повысится, и геологоразведочная деятельность оживет. Геологи нужны тогда, когда людям что-то нужно. Вспомним какой престижной была профессия геолога! А сейчас?

И еще одна проблема. Нередко металлы вывозятся из страны в виде концентратов. А в концентратах, помимо главных металлов, скажем цинка, свинца и других, содержатся попутные металлы, как раз важные для высокотехнологичной промышленности. Например, вывозим свинцовый и цинковый концентраты, а вместе с ними уходят и серебро, висмут, индий, галлий, кадмий, германий. Можно упомянуть также ситуации с редкоземельными металлами в апатитовом месторождении в Хибинах. Тонны этих важных для современных технологий металлов не извлекаются, а складируются, как мы говорим, в "хвостах". Есть и другие примеры, когда вместе с концентратами от нас уходят необходимые металлы, потому что технологии их извлечения есть только в лабораторных условиях.

Корр.: А что мешает ввести эти методы в промышленность?

Бортников: Ответ простой: нет спроса! Для промышленного производства конечная продукция, извлеченная из концентрата, должна быть востребована.

Когда продаем сырье - технологии извлечения попутных металлов не нужны. Например, оловянные, вольфрамовые и молибденовые месторождения успешно разрабатывались в СССР, но потом в 90-е годы эти шахты были затоплены.

Корр.: Затопили?

Бортников: Перестали разрабатывать и следить за шахтами, прекратили откачивать воду, вода сама свое дело сделала. Считали, что эти минералы не нужны. И это при том, что нашу минерально-сырьевую базу можно назвать уникальной! Я не думаю, что какие-то другие страны, возможно кроме Китая и США, обладают такой же уникальной минерально-сырьевой базой. Практически все металлы, которые необходимы для развития индустрии, у нас имеются. Но проблема в том, что недостаточно иметь необходимые и достаточные запасы металлов. Добыча руды и извлечение металлов из нее должны быть рентабельными, а, значит, металлы должны быть необходимы промышленности.

Старая истина: нет спроса, нет производства!

Корр.: Получается связанная проблема: для того, чтобы развивать сырьевую базу, нужно развивать свою промышленность и производство.

Бортников: Необходимо увязать в единую цепочку развитие сырьевой базы с развитием промышленности. Об этом и идет речь в поручении президента РФ о развитии минерально-сырьевой базы страны. Предполагается создать цепочку от геологоразведочных работ, поисков, затем добыча и извлечение металла и выпуск готовой продукции. Для этого необходимо понять, что нужно для страны в смысле высокотехнологичной продукции, а потом уже мы идем к минерально-сырьевой базе.

Корр.: Вы сказали что цепочка должна идти от геологоразведочных работ. Но, по-моему, вся страна уже давно разведана геологами. Все сначала начинать?

Бортников: Геология, как и любая наука, непрерывно развивается. Сейчас следует провести ревизию и изучение ранее открытых (более 30 лет назад) и не эксплуатируемых месторождений, но уже с помощью современных подходов и методов. Необходимо изучить их геологическое строение и минеральный состав, в особенности минералы-концентраторы "высокотехнологичных" попутных металлов. Полученные результаты позволят оценить перспективы месторождений. Это даст возможность усовершенствовать горнотехнические способы отработки рудных тел, технологии обогащения руд и извлечения металлов из них.

Корр.: Тогда не будем вывозить концентраты с редкими металлами?

Бортников: Да, но это не все. Требуется геологическое изучение территории страны с применением новых подходов, геофизических и геохимических методов, которые непрерывно совершенствуются. Полученные результаты будут служить фундаментальной основой для улучшения критериев прогноза и поисков месторождений и перспективных территорий. Они дадут толчок к развитию наших представлений о геологических и физико-химических причинах, которые привели к скоплению промышленных концентраций металлов в земной коре.

На мой взгляд, эти знания - необходимое условие развития минерально-сырьевой базы. Пришло время смены парадигмы: не стоит опираться на описательные модели месторождений, а следует переходить к концепции генетических моделей рудообразующих систем. Если мы поймем, как и почему именно в этих геологических условиях образовалось месторождение, мы будем знать, где их искать. Узнаем, в каких минералах сконцентрированы попутные металлы, разработаем технологии их извлечения. Другого пути я не вижу!