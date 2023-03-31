В заторе в связи с закрытием из-за снега участка трассы М-4 "Дон" застряли 33 автобуса

По данным на 8 утра, из затора были эвакуированы около 60 человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Автовокзалы Ростовской области ограничили выполнение рейсов по ряду направлений из-за заблокированного участка трассы М-4 "Дон", который продолжают чистить от снега, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе региона.

"Сейчас в заторе на трассе остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что накануне с 18:00 было принято решение остановить работу всех автовокзалов региона, чтобы не усугублять ситуацию.

Сегодня с 07:00 по московскому времени работа частично возобновилась. "Речь идет о Краснодаре, Ставрополе, Таганроге, Волгодонске. По трассе М-4 - до Новочеркасска. Сегодня межмуниципальные и межрегиональные автобусы курсируют за исключением того направления, которое стоит в пробке", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада в Ростовской области с 20:00 четверга по московскому времени временно закрыто движение по федеральной трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907-го по 983-й км). Губернатор ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Также губернатор сообщал, что из-за неблагоприятных погодных условий остались без энергоснабжения почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трех городах в центре Ростовской области. На данный момент питание части потребителей возобновлено.

По данным на 8 утра, первые фуры направились по трассе в сторону Москвы. Всего из затора были эвакуированы около 60 человек, в том числе дети и беременная женщина. В пунктах временного размещения находятся почти 200 человек. В работе по ликвидации последствий ЧС задействованы более 200 спасателей.