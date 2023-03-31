В Ростовской области началось движение по трассе М-4 в обе стороны

Пока участок трассы остается закрытым, движение открыто для попавших в затор автомобилей

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Автомобили, оказавшиеся заблокированными на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за сильного снегопада, начали продвигаться в обоих направлениях, затор сокращается, сообщил глава ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов.

"Сейчас нам удалось сократить затор до 30 километров. В нем остаются около тысячи машин. Но их движение началось в обе стороны - как на Москву, так и на Ростов-на-Дону", - сказал Филиппов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что полностью стабилизировать ситуацию на трассе удастся к завтрашнему дню, и призвал водителей, направляющихся в сторону Ростова-на-Дону по М-4 "Дон", останавливаться после Воронежа и пережидать сутки там.

Несмотря на то, что попавшие в затор автомобили начали движение в оба направления, участок трассы остается закрытым для проезда новых автомобилей.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщает о начале работы "горячей линии" по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации неблагоприятных погодных условий, возникших на территории области 30 марта.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада в Ростовской области с 20:00 четверга по московскому времени временно закрыто движение по федеральной трассе М-4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907 по 983 км). Губернатор ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

По данным на 8:00 пятницы, первые фуры направились по трассе в сторону Москвы. Всего из затора были эвакуированы около 60 человек, в том числе дети и беременная женщина. В пунктах временного размещения находятся почти 200 человек. В работе по ликвидации последствий ЧС задействованы более 200 спасателей.

Из-за неблагоприятных погодных условий остались без света почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трех городах в центре Ростовской области. На данный момент энергоснабжение части потребителей возобновлено.