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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Военные РФ сообщили об активных действиях на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные ведут активные действия на донецком и красно-лиманском направлениях и наносят удары по армии Украины еще на четырех направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 85 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Представитель военного ведомства сообщил, что на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в Харьковской области. "Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

Также сообщается, что "на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики".

По данным Конашенкова, общие потери армии Украины составили: до 35 военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица "Акация"", - сказал представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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