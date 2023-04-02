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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Военные РФ сообщили об ударах по украинским подразделениям на красно-лиманском направлении

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Центр" нанесла удары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении, сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении наземными средствами разведки группировки войск "Центр" вскрыто перемещение взвода на БМП 66-ой механизированной бригады вооруженных сил Украины. В результате огневого поражения реактивными системами залпового огня "Град" противник понес потери в личном составе и технике", - сказал Савчук.

"На торском участке обнаружена штурмовая группа на боевых бронированных машинах 81-ой аэромобильной бригады ВСУ, которая была поражена расчетами ствольной артиллерии группировки "Центр", - сообщил Савчук.

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