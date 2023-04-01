В России дополнительно проиндексированы социальные пенсии на 3,3%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Социальные пенсии в РФ проиндексированы еще на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной с 1 июня 2022 года индексации на 10%.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

Как сообщал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, "с 1 апреля по аналогии с прожиточным минимум еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума". "Таким образом совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, которая составила 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", - его слова процитировали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что данная мера затронет 4 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 млрд рублей.

Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год - 1 апреля. "В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен", - пояснили в пресс-службе министерства труда.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.