Один человек погиб при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в кафе "Стритбар" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, в кафе мог взорваться газовый баллон. Пострадали до 15 человек, один погиб", - сказали в экстренных службах в воскресенье.

Пожара за взрывом не последовало.

Позднее "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что в кафе, по предварительным данным, сработало взрывное устройство. Жертвой взрыва мог стать известный блогер Владлен Татарский.