Блогер Владлен Татарский мог стать жертвой взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Известный блогер Владлен Татарский, по предварительным данным, погиб при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, в кафе сработало взрывное устройство. Жертвой взрыва мог стать известный блогер Владлен Татарский", - сказали в экстренных службах.

Ранее причиной взрыва называли детонацию газового баллона.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга организовала проверку информации о взрыве на Университетской набережной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор города Виктор Мельник.