В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 25 человек

Госпитализированы 19 пострадавших

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв в кафе в Петербурге унес жизнь одного человека, еще 25 пострадали, в больницы направлены 19 человек, сообщил в телеграм-канале губернатор северной столицы Александр Беглов.

"В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города. Работаем в координации с правоохранительными органами. Они занимаются установлением обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть.

Как сообщалось, в результате взрыва в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский. Возбуждено уголовное дело.

В экстренных службах сообщили, что подозреваемая - девушка, вручившая Татарскому статуэтку: в ней могло находиться взрывное устройство.